Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, ad alto impatto, finalizzati a rafforzare i livelli di sicurezza e a garantire il rispetto della legalità, sono state effettuate mirate attività volte alla prevenzione e al controllo del territorio nel centro storico di Potenza.

Nel corso dell’attività sono stati controllati diversi esercizi commerciali, trenta veicoli ed identificate oltre cento persone, tra cui anche stranieri, emettendo due ordini di allontanamento.

La Polizia di Stato e le Forze dell’Ordine continuano nel loro impegno a vigilare sul territorio al fine di eludere condotte illegali anche attraverso servizi mirati allo scopo di garantire sicurezza e tutela della cittadinanza