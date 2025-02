Dopo lo scontro che ha coinvolto un’auto dell’Arma, è intervenuto il Nuovo Sindacato Carabinieri Campania che ha espresso solidarietà ai colleghi e profonda preoccupazione per la sicurezza delle Forze dell’Ordine e dei cittadini.

I militari della Sezione Radiomobile erano impegnati nella zona orientale della città dopo la segnalazione di un’auto sospetta. La persona a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta alla vista dei carabinieri ha tentato la fuga impattando contro la pattuglia.

Quattro militari sono rimasti feriti e il conducente dell’auto fermato.

“Episodi come questo, che seguono altri casi di violenza come quello di Torino, evidenziano l’urgenza di approvare il decreto sicurezza. Non possiamo aspettare che ci scappi il morto per intervenire” commenta il Segretario Generale Regionale Francesco Napoli.

