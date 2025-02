Ben 9 le opere in concorso per il premio Mattia Paesano, onorificenza fortemente desiderata dai familiari del giovane di Teggiano, con il sostegno della Pro Loco e in collaborazione con il Liceo Artistico del Polo Liceale “Pomponio Leto”.

La borsa di studio è stata donata al Liceo Artistico che, tramite un bando di concorso, ha reso concreto il desiderio dei genitori di Mattia Paesano: promuovere l’arte tra i giovani come strumento di diffusione della pace e della solidarietà.

“Un momento di grande emozione – ha dichiarato la Dirigente Scolastica Maria D’Alessio – perché l’immensa forza comunicativa dell’arte ha superato la tristezza ed ha fatto elevare il ricordo nell’orizzonte infinito della gioia di essere giovani”.

La cerimonia di premiazione, svoltasi ieri nella Sede del Liceo Artistico, ha visto la presenza della Preside D’Alessio, dei genitori di Mattia Paesano, del presidente della Pro Loco Biagio Matera, del sindaco di Teggiano Michele Di Candia, dei componenti del Direttivo della Pro Loco Concetta Maria Cantelmi, Antonio La Maida e Vincenzo Paesano.

Molto emozionanti le testimonianze della zia di Mattia, la professoressa Maio, e della maestra Nicolina Di Filippo. É stato evidenziato il carattere solare di Mattia, un ragazzo innamorato della vita e della sua Teggiano, di cui era fiero anche per l’annuale rivisitazione storica della Principessa Costanza. Mattia lascia un vuoto incolmabile ma grazie al Premio Paesano la sua energia vitale si riverbera nelle coscienze e negli occhi delle nuove generazioni.

La professoressa Anna Maria Francesca Totaro ha fatto gli onori di casa ai numerosi ospiti intervenuti per la cerimonia. Ha moderato l’incontro la professoressa Oriana Vertucci.

Delle opere in concorso hanno meritato il primo posto il lavoro di Alessio Chirichella, alunno della classe quarta; il secondo posto è stato meritato dall’alunno Antonio Spinillo della classe terza; il terzo posto alla studentessa Mariana Dominique Tarazona. Un omaggio speciale realizzato dagli alunni è stato consegnato alla famiglia Paesano.