Momenti di paura questa sera a Salerno, in zona Mariconda, dove si è verificato un violento scontro tra un’auto dei Carabinieri e un’altra vettura.

Pare che i militari del Radiomobile della locale Compagnia stessero effettuando dei controlli quando hanno intimato l’alt ad una Alfa Romeo Giulietta sospetta con a bordo una persona. Il conducente, però, nel tentativo di eludere i controlli ha impattato contro l’auto dei Carabinieri.

A seguito dell’impatto sono giunte sul posto due ambulanze che hanno preso in cura i feriti e i Carabinieri della locale Compagnia in supporto ai colleghi che hanno fermato il conducente e lo hanno condotto in Caserma per gli accertamenti del caso.

Stando alle prime indiscrezioni pare si trattasse di un’auto nota in zona per diversi furti che si sono verificati in città e che il conducente fosse armato, tuttavia sono in corso gli accertamenti da parte delle Forze dell’Ordine giunte sul posto.