Migliaia di presenze e un successo straordinario per il Lamura Evolution Day, l’evento targato DFL – Gruppo Lamura che quest’anno ha assunto un significato speciale celebrando il traguardo dei 50 anni di attività dell’azienda leader nella distribuzione di articoli per ferramenta.

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​La due giorni, all’interno del nuovo opificio C1 a pochi passi dalla sede principale in via Santa Maria degli Ulivi a Sala Consilina, si è confermata molto più di una semplice fiera di settore. Sotto il claim “Nella nostra casa, sotto il nostro cielo” l’azienda ha aperto le porte a centinaia di professionisti, partner, fornitori e clienti arrivati da tutta Italia e dall’estero, trasformando il quartier generale di DFL in un vivace punto di confronto operativo, innovazione e pianificazione strategica.

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​La giornata conclusiva di ieri è stata impreziosita da una presenza d’eccezione, Samira Lui. Il noto volto televisivo, celebre per la sua partecipazione a programmi di punta come “La Ruota della Fortuna” e “Grande Fratello”, ha accompagnato i momenti finali della manifestazione. Accolta da Pasquale, Francesco e Carol Lamura e dal team DFL, la showgirl ha incontrato tantissimi fan per scattare una foto con ognuno di loro. La sua partecipazione ha arricchito un momento di festa condivisa, in un’atmosfera celebrativa per il mezzo secolo di storia dell’azienda.

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​Il Lamura Evolution Day è stato una vera e propria bussola per il futuro. Ha permesso di analizzare le dinamiche del mercato e di consolidare le partnership, rafforzando il legame tra produzione e distribuzione in un’ottica di crescita comune.

Con la chiusura dei lavori DFL non ha solo archiviato un evento di successo, ma ha ribadito il suo ruolo centrale nel panorama distributivo nazionale, dimostrando che la forza di un’azienda risiede nella capacità di unire la solida esperienza del passato a una visione orientata al domani, senza mai dimenticare chi pose le basi 50 anni fa, il mai dimenticato fondatore Pinuccio Lamura.