Salerno: traghetto in fiamme nei pressi del Molo Manfredi, donna incinta trasportata in ospedale
Momenti di tensione questa mattina al Molo Manfredi di Salerno.
Per cause da accertare un incendio è divampato su un traghetto con a bordo diverse persone.
Immediato l’intervento dei volontari del Vopi, che hanno trasportato al “Ruggi” una donna incinta, rimasta intossicata, e dei sanitari del 118 di Asl Salerno. Pronto anche l’intervento degli uomini della Guardia Costiera di Salerno che hanno provveduto a mettere le persone in sicurezza.
Presenti anche i Vigili del Fuoco.