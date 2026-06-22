La comunità di San Rufo è in lutto per la scomparsa di Domenico Abatemarco, ex vicesindaco del Comune e conosciuto da tutti come Mimmo. Aveva 77 anni e ha smesso di vivere questa mattina.

Amministratore comunale per 15 anni (dal 1975 al 1980 e dal 2014 al 2024) e funzionario al Consorzio Centro Sportivo Meridionale fino al 2010, Abatemarco era una persona molto stimata nel piccolo centro valdianese.

“Oggi la comunità di San Rufo è in lutto per la perdita di Mimmo Abatemarco, ex vicesindaco e amico di tutti. Ricordiamo con affetto il suo impegno, la sua dedizione e la sua straordinaria capacità di unire le persone. Mimmo ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti noi, con il suo sorriso contagioso e la sua disponibilità ad aiutare chiunque ne avesse bisogno. La sua presenza era un faro di speranza e positività. In questo momento di dolore ci uniamo a tutta la famiglia nel ricordo di un uomo che ha dato tanto e che continuerà a vivere nei nostri pensieri e nelle nostre azioni. E’ un momento difficile, ma insieme possiamo onorare la sua memoria, portando avanti i valori che lui ha sempre rappresentato. Riposa in pace, caro Mimmo” ha dichiarato il sindaco Michele Marmo.

La camera ardente è allestita presso la Sala del Commiato delle Onoranze Salvioli a San Rufo, mentre i funerali si svolgeranno domani, martedì 23 giugno, alle 16.00 nella chiesa di Santa Maria Maggiore.