Michele Strianese tra i partecipanti dell’Assemblea delle Province Italiane ad Arezzo

Il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese ha partecipato ad Arezzo all’Assemblea Nazionale delle Province Italiane (UPI) e ai lavori dell’Assemblea Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).

“Bellissima e impegnativa – afferma il Presidente Strianese – la partecipazione ad Arezzo all’Assemblea dei Presidenti di Provincia convocata dal Presidente dell’UPI Michele de Pascale e alla quale sono intervenuti anche il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli e il Sottosegretario all’Interno Achille Variati che hanno assicurato il loro sostegno alle Province con l’impegno di recuperare adeguati finanziamenti per le infrastrutture e consentirci di fare assunzioni.

Molto proficuo quindi l’incontro sia con il ministro De Micheli che con il Sottosegretario Variati, già Sindaco di Vicenza e Presidente della stessa Provincia per una riforma radicale delle funzioni e dei compiti di tutti gli Enti Locali finalizzata ad avere più investimenti per scuole e strade e più dipendenti per un servizio di qualità ai cittadini.

In questa occasione inoltre Strianese ha incontrato molti Amministratori di Enti Locali come i Sindaci Leoluca Orlando, Matteo Ricci e Antonio De Caro che è anche il Presidente Nazionale dell’ANCI.

“Tutti insieme dobbiamo lavorare per nuovi Enti locali – conclude Strianese – per una nuova Provincia che possa essere messa in condizioni di funzionare, senza risorse umane ed economiche non vengono penalizzati gli Enti o i Presidenti di Provincia, vengono colpiti i nostri cittadini”.

