“Mi sento a casa”. Luigi Di Maio torna nel Cilento per un weekend di relax a Palinuro

Luigi Di Maio torna in vacanza nel Cilento.

Il ministro degli Esteri è arrivato ieri a Palinuro in compagnia della fidanzata Virginia Saba.

Di Maio è sceso lungo la spiaggia della Marinella per qualche ora di relax in compagnia di alcuni amici. L’ex capo politico del Movimento 5 Stelle non ha negato foto e saluti a quanti lo hanno avvistato e fermato.

Palinuro è ormai un ritrovo ventennale per il ministro: “Si torna sempre dove si è stati bene – ha affermato – mi sento a casa. Questo è un luogo meraviglioso”.

Di Maio incontrerà oggi il sindaco di Centola, Carmelo Stanziola.

– Claudia Monaco –

Foto:Rosanna Saturno