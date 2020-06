Lotta all’inquinamento ambientale. Ad Eboli operazioni di bonifica dall’amianto al Foro Boario

L’azione di bonifica dall’amianto ad Eboli è proseguita questa mattina presso l’area del Foro Boario.

Il sindaco Massimo Cariello, l’assessore Emilio Masala, il liquidatore della struttura Spirito, il comitato “Leviamoci l’amianto dalla testa” hanno effettuato un sopralluogo per verificare le operazioni di bonifica in corso.

“Un traguardo raggiunto in tema di politiche ambientali – spiega il primo cittadino di Eboli – Fin dall’inizio del mandato amministrativo abbiamo concentrato energie e risorse sulla salvaguardia dell’ambiente anche con il supporto del comitato cittadino per la lotta all’amianto che ci è stato vicino e che ringrazio. Abbiamo emesso oltre 170 ordinanze di rimozione forzata dell’amianto sia in strutture pubbliche che private ottenendo un grandissimo risultato, unico in tutto il territorio regionale. Ambiente e salute pubblica vanno di pari passo. La nostra programmazione proseguirà senza sosta per garantire ambiente pulito e sicurezza a tutti”.

“Oggi le strutture pubbliche ad Eboli sono tutte bonificate dall’amianto – ricorda l’assessore Emilio Masala – con intervento diretto del Comune. Eboli si distingue per la sensibilità verso l’ambiente. Un’azione che il sindaco Cariello sta sostenendo con ogni energia per garantire la salute pubblica”.

– Claudia Monaco –