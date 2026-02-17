Il Rating di legalità è un indicatore sintetico, da 1 a 3 “stellette”, rilasciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) alle imprese operanti in Italia che rispettano elevati standard etici e di legalità.

Si tratta di un vero e proprio biglietto da visita che le aziende possono ottenere per certificare il rispetto della legalità, sottolineando il grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business.

Secondo una stima di Confesercenti Vallo di Diano, alla fine del 2025, sono solo 40 le aziende che lo hanno ottenuto rispetto alle circa 500 del territorio che potrebbero ottenerlo.

Chi può ottenere il rating di legalità? Quali sono i vantaggi? Ne parliamo con la dottoressa Maria Antonietta Aquino di Confesercenti Vallo di Diano.

