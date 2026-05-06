Messa in sicurezza della SS352 Cannavali-Malaspina a Sant’Arsenio. Finanziamento di oltre 1 milione di euro
Con la pubblicazione del Decreto Dirigenziale n. 33 del 24 aprile è divenuto ufficiale il finanziamento concesso dalla Regione Campania al Comune di Sant’Arsenio dell’importo di 1.299.859,99 euro, per la sistemazione e la messa in sicurezza della SS352 Cannavali – Malaspina.
L’intervento consentirà un miglioramento dei collegamenti esterni all’abitato e di più facile accesso ai territori limitrofi creando, nel contempo, un percorso alternativo a servizio delle aziende e delle attività produttive.
Con l’espletamento della gara d’appalto si presume che i lavori possano iniziare nei prossimi mesi.
Allo stesso tempo l’Amministrazione Comunale sta definendo un’ipotesi progettuale per un intervento immediato sul ponte in via Fosso del Mulino allo scopo di riallinearne il tracciato e quindi favorire la transitabilità anche di mezzi pesanti.