In occasione della Festa della Mamma domenica 10 maggio sarà possibile donare il sangue nel corso di una serie di iniziative organizzate per la speciale giornata.

L’Avis di Potenza consente di poter donare presso la sede in Largo Don Uva 6 dalle 8.15 alle 11.00. E’ necessario prenotarsi ai numeri 346/7626345 – 346/7626348 – 0971/441063.

“Una madre ci insegna che non c’è amore più grande di quello che si dona senza chiedere nulla in cambio. In occasione della sua festa onora questo insegnamento con un gesto concreto: dona il sangue. È un modo per celebrare la vita e proteggere quella di qualcun altro, proprio come lei ha sempre fatto con la tua” è il messaggio che arriva dall’Avis lucana.

L’Avis di Battipaglia, nella stessa giornata, aspetta i donatori di sangue al Centro Trasfusionale dell’ospedale cittadino dalle 8.00 alle 13.00. Per informazioni rivolgersi al 339/7069702.

Anche la sezione Avis di Marsicovetere nel giorno dedicato alle mamme organizza una speciale donazione di sangue dalle 7.30 alle 11.30 presso il Punto di raccolta al Kiris Hotel.

Per poter donare è necessario essere maggiorenni, godere di un buono stato di salute e prima della donazione aver fatto soltanto una leggera colazione evitando latte e derivati.