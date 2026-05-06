Incontro pubblico in programma il 14 maggio tra candidati a Polla, il primo cittadino uscente Massimo Loviso e capolista di “Pollesi per Polla” esprime la sua opinione a riguardo.

“Leggo con un certo stupore che l’altra lista ha già fissato data, ora, luogo e predisposto le locandine di un confronto pubblico a cui sarei ‘invitato’ – scrive Loviso – Tutto deciso da solo, a tavolino, in perfetto isolamento, per poi propormi l’iniziativa su WhatsApp ad evento già pubblicato. Se questo è il suo modo di intendere il ‘confronto’ e la ‘collaborazione’, c’è da preoccuparsi seriamente per come intenderebbe amministrare il Comune di Polla. Un Sindaco deve saper ascoltare e condividere le scelte, non imporre decisioni unilaterali cercando poi di far cadere gli altri in un tranello mediatico”.

L’evento, organizzato dall’altra lista, si terrà alle ore 20 presso l’Hotel Insteia.

“Chi ha idee serie per Polla non ha bisogno di questo banale trucchetto. Io continuo la mia campagna elettorale tra la gente, ad ascoltare i cittadini e a portare avanti il nostro programma – continua – A queste ‘fughe in avanti’ fatte solo di arroganza io non partecipo. Non farò dettare i tempi e i modi di questa campagna elettorale dalle forzature scorrette di chi cerca solo visibilità dell’ultimo minuto. Lascio volentieri al candidato De Lauso il palco del suo evento privato. Vado avanti per la mia strada, insieme a voi”.

– messaggio politico – pubblicità elettorale a pagamento – Committente Loviso Massimo