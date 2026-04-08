L’Azienda Sanitaria di Potenza aderisce al mese di “Prevenzione Alcologica” in tutte le strutture dedicate alla dipendenza. Il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP, attraverso i Ser.D territoriali e il Centro di Riabilitazione Alcologica di Chiaromonte, ha programmato diverse giornate con attività rivolte soprattutto agli adolescenti per la prevenzione della dipendenza da alcol.

Gli obiettivi del mese della prevenzione sono la promozione della salute, la prevenzione dei comportamenti a rischio, la divulgazione di informazioni sulla rete dei servizi per prevenzione, cure e riabilitazione delle problematiche alcol-correlate, la promozione di una cultura della tutela della salute che riguarda il mondo del divertimento giovanile, la cultura del bere e la valorizzazione dell’idea di cittadinanza attiva dei giovani come portatori di risorse per il cambiamento.

Il fenomeno del consumo di alcol tra gli adolescenti costituisce una sfida importante per la salute pubblica. Dalla Relazione annuale sul fenomeno delle tossi-dipendenze in Italia per l’anno 2025 su dati dell’anno 2024, emerge che l’83% degli studenti ha bevuto almeno una volta e il 39% del totale dichiara di essersi ubriacato almeno una volta nella vita.

Il Ser.D di Potenza nel 2026 ha già effettuato una ricerca su un campione di 509 studenti delle scuole superiori in cui si evidenzia che l’80% ha consumato alcol almeno una volta nella vita, soprattutto in contesti di socializzazione tra pari. Alla luce dei dati disponibile, è fondamentale promuovere strategie di prevenzione e sensibilizzazione ai rischi connessi all’uso di alcol rivolte a tutta la popolazione. Il 18 aprile si terrà una giornata dedicata che mira a creare un ponte tra le persone, in particolare i giovani, che affrontano difficoltà e i servizi di supporto, attraverso un linguaggio accessibile e coinvolgente come il teatro musica.

“Liberi di scegliere” è il progetto del Ser.D. di Lagonegro rivolto agli studenti delle Superiori di Lagonegro, Maratea e Lauria, con l’obiettivo di promuovere stili di vita sani e consapevoli e di favorire la capacità di prendere decisioni autonome. “Liberi di scegliere” invita i giovani a riconoscere le diverse forme di dipendenza e a comprenderne cause, conseguenze e fattori di rischio, sottolineando come le dipendenze non riguardino solo droghe o alcol, ma possano manifestarsi anche attraverso tecnologia, gioco d’azzardo, cibo o lavoro.

Spesso la scelta migliore è uscire dalla griglia e trovare una strada diversa, saper pensare con la propria testa aiuta a riconoscere i rischi e a fare scelte consapevoli. Il progetto valorizza anche la prevenzione attraverso informazioni scientifiche, sviluppo di competenze emotive, relazioni positive con famiglia e amici, partecipazione ad attività di volontariato e uso consapevole dei media digitali. Conoscere i rischi e sviluppare consapevolezza è il primo passo per prevenire le dipendenze e scuola, famiglia e comunità hanno un ruolo fondamentale nel supporto degli adolescenti.