Ha preso il via un dialogo di intesa tra l’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno e la Diocesi di Teggiano-Policastro per il passaggio delle Parrocchie di Auletta, Caggiano e Salvitelle sotto la guida del Vescovo Antonio De Luca.

Le tre Parrocchie ricadono al momento nel territorio di compentenza dell’Arcidiocesi salernitana guidata da Monsignor Andrea Bellandi, notevolemente estesa dal punto di vista geografico.

Auletta, Caggiano e Salvitelle risultano, dunque, molto distanti dalla sede della Curia a Salerno e sorgerebbe da questo motivo l’esigenza di cederle ad una Diocesi più vicina che possa prendersene cura in maniera attenta e puntuale.

L’intesa è alle battute iniziali, come chiarito alla redazione di Ondanews da Padre Antonio De Luca, che ha dato la sua disponibilità ad accogliere le tre Parrocchie del territorio del Tanagro.

Il passaggio avverrà in seguito ad un decreto ufficiale e da quel momento la gestione patrimoniale e amministrativa sarà in capo alla Diocesi di Teggiano-Policastro.

Attualmente la Parrocchia di Auletta è amministrata da don Alfonso Basile, quella di Caggiano è guidata da don Angelomaria Adesso e quella di Salvitella da don Vincenzo Addesso.