Al via il corso provinciale a Salerno per diventare giudice di gare. Il percorso prevede formazione online gratuita con esperti nazionali e internazionali e rappresenta un’opportunità concreta per avvicinarsi al mondo dell’atletica leggera e viverlo da protagonista.

Il Corso Provinciale per Giudici di Gara, organizzato dal Gruppo Giudici Gare di Salerno, è pensato per giovani, appassionati di sport e tutti coloro che intendono intraprendere un percorso formativo all’interno del sistema organizzativo delle competizioni.

Il corso, completamente gratuito e svolto in modalità online, offre ai partecipanti una preparazione qualificata sulle regole, le procedure e le dinamiche operative delle manifestazioni di atletica leggera. L’iniziativa punta a rafforzare il movimento sportivo sul territorio, favorendo il coinvolgimento delle nuove generazioni e contribuendo alla crescita di figure fondamentali per il corretto svolgimento delle gare.

Diventare giudice di gara significa infatti assumere un ruolo attivo all’interno degli eventi sportivi, garantendo il rispetto dei regolamenti e partecipando da vicino all’organizzazione delle competizioni.

Il percorso formativo rappresenta anche un’occasione di crescita personale e professionale, oltre che un modo per entrare in un ambiente dinamico e strutturato come quello dell’atletica leggera.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero WhatsApp 339/4622441.