Con la consegna del “carciofo d’oro’” alla conduttrice televisiva Adriana Volpe, madrina della 13^ edizione, è terminato il primo step della festa del carciofo bianco di Auletta, evento promosso dalla Pro Loco, presieduta da Giuseppe Lupo.

La giornata di ieri si è aperta con il taglio del nastro, ritardato di due giorni a causa del lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, effettuato da parte di Adriana Volpe e dal Presidente della Pro Loco Giuseppe Lupo alla presenza, tra gli altri, del sindaco Antonio Caggiano, dei consiglieri regionali Andrea Volpe, Corrado Matera, Franco Picarone e Tommaso Pellegrino, del vicepresidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo e del parroco don Vincenzo Addesso.

“Ringrazio gli organizzatori, la Pro Loco e l’intera comunità di Auletta per aver voluto assegnare a me il carciofo d’oro – ha riferito Adriana Volpe – Per me di origini cilentane, essendo mio padre nato ad Acquavella dove spesso vengo a passare dei periodi di straordinaria felicità con i miei parenti, è stato davvero un privilegio aver inaugurato questa giornata che rappresenta un evento straordinario. Eventi come questi, infatti, sono importanti e preziosi, perché sono realtà come queste che rendono grande la nostra nazione. Questo prodotto è talmente unico che spero venga apprezzato e conosciuto anche oltre i nostri confini nazionali. E’ un’eccellenza che rappresenta davvero un unicum ed è per questo che deve essere valorizzato ai massimi livelli”.

Tante le autorità presenti alla consegna del carciofo d’oro ad Adriana Volpe, tra cui, unitamente al sindaco Caggiano ed all’Amministrazione comunale di Auletta, anche il presidente della Comunità del Sele-Tanagro Giovanni Caggiano, il Comandante della stazione dei Carabinieri di Auletta Antonio D’Alessio e il Presidente provinciale dell’UNPLI Pietro D’Aniello.

“Grazie a tutti coloro che stanno rendendo speciale anche questa edizione del Carciofo bianco di Auletta – ha detto il Presidente della Pro Loco Giuseppe Lupo – E grazie alla nostra madrina Adriana Volpe che ho avuto modo di apprezzare particolarmente in queste poche ore in cui siamo stati insieme ad Auletta, per la sua straordinaria professionalità e, soprattutto, per la sua semplicità che ha contagiato l’intera comunità di Auletta. Tra i momenti più emozionanti della serata, la presenza dell’ambasciatore del carciofo bianco, lo chef Carmelo Vignes, accompagnato dal fornaio Vincenzo Bardascino, affetto dalla sindrome dell’X Fragile e dal musicista Giuseppe Romano. Riprenderemo il 1° maggio, tutti uniti dall’unico intento teso a far conoscere ed a valorizzare il nostro carciofo bianco del Tanagro”.

Il Festival del carciofo bianco, infatti, riprenderà l’1, il 2, il 3 ed il 4 maggio con gli stand aperti sia a pranzo che a cena. Il 2 maggio, invece, gli stand gastronomici saranno aperti soltanto a cena.