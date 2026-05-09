Paura oggi pomeriggio per un incidente stradale avvenuto sulla SR ex SS267 in località Contrada Ardisani a Casal Velino. ​

Un 86enne alla guida della sua Fiat 500 ha perso il controllo del veicolo per cause in corso di accertamento, finendo all’interno di un canale di scolo adiacente alla carreggiata.

Allertati dai Carabinieri della locale Stazione, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vallo della Lucania sono giunti tempestivamente sul posto. Data la posizione del veicolo e la morfologia del terreno i caschi rossi si sono calati nel canale per raggiungere l’auto. ​Per arrivare all’anziano e prestargli i primi soccorsi sono passati attraverso il vetro del portellone posteriore della vettura.

Una volta all’interno, hanno immobilizzato il conducente, ​lo hanno imbracato in sicurezza su una barella spinale, per poi effettuare il recupero, operazione resa complessa dalle condizioni del posto.

L’anziano, rimasto sempre cosciente nonostante il forte trauma e il comprensibile stato di shock, è stato estratto dal canale e affidato immediatamente alle cure dei sanitari della Misericordia di Ascea che lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale di Vallo della Lucania.

Rilievi del caso affidati ai militari dell’Arma.