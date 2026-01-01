Un episodio di violenza ha segnato l’avvio del nuovo anno a Vallo della Lucania.

Un uomo è stato aggredito nel corso dei festeggiamenti in piazza Vittorio Emanuele, gremita di persone riunite per celebrare il nuovo anno.

La vittima dopo l’aggressione è stata accompagnata in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Il fatto si sarebbe consumato in pochi minuti. Sulla vicenda sono in corso accertamenti delle Forze dell’Ordine per accertare eventuali responsabilità e identificare l’aggressore.

Numerosi sono i messaggi rivolti all’uomo, Raffaele Pacente, medico del territorio, che ha denunciato pubblicamente l’accaduto con una foto sui social.