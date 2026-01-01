Medico aggredito a Vallo della Lucania durante i festeggiamenti di Capodanno finisce in ospedale
Un episodio di violenza ha segnato l’avvio del nuovo anno a Vallo della Lucania.
Un uomo è stato aggredito nel corso dei festeggiamenti in piazza Vittorio Emanuele, gremita di persone riunite per celebrare il nuovo anno.
La vittima dopo l’aggressione è stata accompagnata in ospedale per ricevere le cure necessarie.
Il fatto si sarebbe consumato in pochi minuti. Sulla vicenda sono in corso accertamenti delle Forze dell’Ordine per accertare eventuali responsabilità e identificare l’aggressore.
Numerosi sono i messaggi rivolti all’uomo, Raffaele Pacente, medico del territorio, che ha denunciato pubblicamente l’accaduto con una foto sui social.