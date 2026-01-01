Sono sei i feriti nella notte di Capodanno a causa dell’esplosione di fuochi pirotecnici.

Il più grave sarebbe un 46enne ebolitano condotto all’ospedale di Salerno con ferite ad una mano.

E’ il bilancio reso noto dalla Questura di Salerno a seguito dei festeggiamenti di Capodanno.

I feriti si sono registrati tra il capoluogo e la provincia. Nel Vallo di Diano non sarebbero state registrate criticità.

“Non sono bastati gli appelli ed il sequestro di 2700 chilogrammi di materiale pirotecnico per prevenire danni alle persone. In Piazza della Libertà, a Salerno, non si sono registrati problemi nonostante la presenza di 20mila persone” è il commento del Questore di Salerno Giancarlo Conticchio.