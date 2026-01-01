A Salerno il 2026 si apre con un fiocco rosa.

Alle 6.30, all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” è nata Rachele, la prima bimba del nuovo anno in città.

Pesa 2 chili e 430 grammi ed è figlia di una coppia di San Severino di Centola. Il primato dell’intera provincia spetta a Nocera Inferiore, dove questa notte è nato un maschietto da una coppia ucraina.

Anche l’ospedale di Battipaglia ha registrato la prima nascita questa mattina: alle 6,50 è nata Meriam, figlia di una coppia di arabi residenti in città.

Un inizio anno, dunque, all’insegna della vita e della speranza.