Maxi sequestro di droga e denaro in un’abitazione a Salerno. Arrestata donna in avanzato stato di gravidanza

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Salerno nella giornata di ieri hanno proceduto ad un arresto con un ingente sequestro di droga e denaro.

I militari hanno raccolto diversi elementi informativi nella zona di Fratte, legati a numerose segnalazioni di cittadini che indicavano strani movimenti di persone in un’abitazione nelle vicinanze delle Fonderie Pisano. Insospettiti da questi elementi concordanti, hanno deciso di dare corso ad una perquisizione di iniziativa per fare luce sulle segnalazioni. L’attività ha avuto esito positivo, dato che all’interno dell’abitazione, nascosti in borse, zaini e cassette sono stati trovati circa 3,7 kg di hashish, circa 80 grammi di marijuana e una decina di grammi di cocaina.

A suffragare la supposta attività di spaccio anche la presenza di diverso materiale da taglio e confezionamento e numerosi telefoni cellulari che saranno successivamente analizzati per comprendere l’eventuale portata del “giro”. Infine, quasi 140.000 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita. Tutto è stato sequestrato per assicurare le fonti di prova.

E’ stata arrestata R.F., 27enne di Battipaglia ma residente nell’abitazione salernitana. La donna, al nono mese di gravidanza, è stata posta agli arresti domiciliari presso l’abitazione della madre a Pontecagnano.

La Compagnia Carabinieri di Salerno procederà con nuovi e profondi accertamenti per cogliere tutti i dettagli di questo ingente ritrovamento e approfondire il ruolo della donna.

– Chiara Di Miele –