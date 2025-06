Al via questa mattina con la prima prova scritta l’Esame di Stato che vede cimentarsi 524.415 studenti che hanno potuto scegliere tra 7 tracce, selezionate dal Ministero dell’Istruzione e del merito e suddivise in tre tipologie.

Per la Tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano sono stati proposti Pier Paolo Pasolini con “Appendice I a ‘Del Diario’ (1943-1944)” tratta dal tomo “Tutte le Poesie” e Giuseppe Tomasi di Lampedusa con un testo tratto da “Il Gattopardo”.

Per la Tipologia B – Analisi e produzione di un testo argomentativo è stato proposto agli studenti un testo di Piers Brendon tratto da “Gli anni trenta, il decennio che sconvolse il mondo”, Riccardo Maccioni con “Rispetto” è la parola dell’anno Treccani e la terza traccia è incentrata sul brano “Un quarto d’era (geologica) di celebrità” del filosofo e saggista Telmo Pievani.

Per la Tipologia C – Riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su tematiche di attualità la prima proposta è un messaggio di Paolo Borsellino “I giovani, la mia speranza” e come seconda un testo di Anna Meldolesi e Chiara Lalli “L’indignazione è il motore del mondo social. Ma serve a qualcosa?”.

Alla prova sono stati ammessi sia il vocabolario di italiano sia quello bilingue nel caso in cui il candidato non sia di madrelingua italiana mentre non è stato ammesso il vocabolario dei sinonimi e dei contrari.

“L’augurio che io faccio a loro, agli studenti è, innanzitutto, un augurio di un grande successo in questo esame di maturità. Ognuno di loro ha una ricchezza che va scoperta e va valorizzata. Ognuno di loro ha una straordinaria forza, ha una straordinaria bellezza. Devono solo esserne consapevoli, affrontare con serenità, ma anche con forte consapevolezza questo percorso. Questo percorso dura pochi giorni, ci saranno le vacanze estive e poi ci sarà un altro mondo: il mondo dell’università, il mondo del lavoro, il mondo dell’essere adulti. Questo esame di maturità va vissuto come il termine di un percorso scolastico che dovrebbe averci aiutato a crescere, a diventare adulti, ad acquisire quella maturità che dovrà essere sempre più l’oggetto di questo esame di Stato” sono state le parole del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara pronunciate a Rtl 102.5 a pochi minuti dall’inizio della prova.

Domani i giovani dovranno invece affrontare la seconda prova scritta che si basa sulle materie d’indirizzo dei singoli corsi di studio. Per il Liceo classico è stato sorteggiato il latino, per lo Scientifico matematica. Economia aziendale per gli Istituti tecnici del settore economico, lingua e cultura straniera 1 al Liceo linguistico, lingua inglese per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Turismo”, Geopedologia, Economia ed Estimo per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”.

“Carissime ragazze e carissimi ragazzi, questa mattina vi affacciate a una delle prove più significative del vostro percorso scolastico: l’esame di maturità. Un traguardo importante che non segna solo la fine di un ciclo di studi, ma anche l’inizio di nuove scelte, nuove strade, nuove responsabilità – è l’augurio del sindaco di Sala Consilina Domenico Cartolano – A nome dell’intera Amministrazione comunale e di tutta la comunità di Sala Consilina, voglio farvi arrivare un sincero in bocca al lupo. Abbiate fiducia in voi stessi, nel cammino fatto finora, nelle vostre capacità. Affrontate questa prova con serenità e determinazione. Non lasciatevi frenare dalla paura o dall’ansia: siete più pronti di quanto pensiate. E ricordate che, al di là del risultato, ciò che conta è il coraggio di mettersi in gioco e di costruire, giorno dopo giorno, il proprio futuro. Oggi siete il presente, ma siete soprattutto la speranza e la forza del nostro domani. Un abbraccio ideale a tutti voi e alle vostre famiglie, con l’augurio che questa sia solo la prima di tante soddisfazioni nella vostra vita”.