Grave incidente questa mattina lungo l’A2 del Mediterraneo in direzione Sud dopo lo svincolo di Campagna all’altezza del km 41+900.

Per cause da accertare il conducente di un camion che trasportava generi alimentari e altri prodotti ha perso il controllo del mezzo pesante che è uscito fuori strada per poi ribaltarsi.

L’uomo è rimasto incastrato nella cabina e, una volta estratto, è stato trasportato dai sanitari del VOPI di Pontecagnano in ospedale a causa delle ferite riportate.

Presenti sul posto gli agenti della Polizia Stradale e gli uomini di Anas per ripristinare il tratto interessato.

Il traffico ha subito notevoli rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e per far sì che il camion venga rimosso insieme al carico disperso lungo la corsia di emergenza.

