Il Comune di Caggiano richiede con una delibera di Giunta il riconoscimento dello stato di calamità naturale dopo la violenta e improvvisa grandinata che lunedì pomeriggio ha interessato il territorio comunale.

Come si legge nella delibera della Giunta comunale, guidata dal sindaco Modesto Lamattina, “la grandinata ha provocato gravi danni alle colture agricole, alle carrozzerie e ai vetri di numerosi veicoli in sosta e in circolazione, nonché, a diversi impianti fotovoltaici. Inoltre dal bollettino meteo ufficiale della Regione Campania non risulta emesso alcun avviso di allerta meteo per il territorio comunale e l’evento meteo di eccezionale intensità si è manifestato senza alcuna preventiva allerta, risultando imprevedibile e fortemente localizzato”.

Sono state danneggiate un centinaio le auto e una decina di pannelli fotovoltaici. Distrutte la maggior parte delle culture presenti nella zona orientale del territorio comunale ai confini con la Basilicata.

Da una prima ricognizione effettuata dal personale comunale risultano significativi danni riscontrati sul territorio, criticità che interessano sia il comparto agricolo che il patrimonio privato, tanto da compromettere la stabilità economica di famiglie e aziende locali. Gli uffici comunali, incaricati di effettuare un puntuale riscontro dei danni verificatisi su tutto il territorio comunale, si adoperano per raccogliere tutte le segnalazioni documentate da parte dei cittadini e delle imprese/aziende colpite.

Alla luce di tutto ciò è stato richiesto alle Istituzioni sovracomunali competenti il riconoscimento dello “stato di calamità naturale” per i gravi danni provocati.

I cittadini dovranno documentare i danni subiti mediante fotografie, relazioni descrittive e stime di riparazione o sostituzione. Si può presentare la segnalazione, mediante il modulo preposto, entro il 25 giugno consegnandola va mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Caggiano, negli orari di apertura al pubblico, inviandola tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo caggiano@asmepec.it o tramite mail ordinaria all’indirizzo segreteria@comune.caggiano.sa.it

Bisogna specificare nella comunicazione luogo del danno, data e ora approssimativa dell’evento e descrizione dei beni danneggiati con foto.

CLICCA QUI PER IL MODULO