Maturità 2020 al via da domani.Il maxi orale, la mascherina e il distanziamento nell’esame ai tempi del Covid

La Maturità 2020, che passerà alla storia come quella dei tempi del Coronavirus, comincia ufficialmente domani, mercoledì 17 giugno, alle ore 8.30 quando gli studenti entreranno a scuola 15 minuti prima indossando la mascherina e firmando un’autodichiarazione sullo stato di salute. Per far fronte all’emergenza sanitaria sono state eliminate le prove scritte ed è rimasto solo un orale più complesso in presenza.

Gli unici membri esterni della Commissione saranno i Presidenti.

L’esame sarà così articolato: un elaborato su un argomento delle materie di indirizzo invitato dagli studenti entro il 13 giugno; la discussione su un breve testo di letteratura italiana, la discussione interdisciplinare su un argomento assegnato dalla Commissione, l’esposizione dell’esperienza PCTO mediante presentazione multimediale o relazione e delle domande sulle attività di “Cittadinanza e Costituzione“.

Il colloquio si potrà valutare fino ad un massimo di 40 punti, mentre i restanti 60 punti derivano dai crediti del triennio. Si sosterrà in presenza e quindi la Commissione e il candidato dovranno indossare la mascherina e stare a 2 metri di distanza.

Lo studente può portare con sè massimo un accompagnatore ed entrambi dovranno firmare l’autodichiarazione sullo stato di salute.

– Chiara Di Miele –