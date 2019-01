Il sindaco di Padula Paolo Imparato e l’assessore alla Cultura Filomena Chiappardo hanno preso parte ieri alla cerimonia inaugurale di “Matera 2019 – Capitale Europea della Cultura”.

I due rappresentanti dell’Amministrazione Comunale hanno incontrato il vicesindaco di Matera Nicola Trombetta in virtù del rapporto di collaborazione che esiste tra le due comunità che prevede, tra le altre cose, di migliorare la fruizione integrata dei beni culturali di Matera e Padula riservando spazi specifici per la promozione dei siti in questione.

Il sindaco Imparato e l’assessore Chiappardo hanno, inoltre, incontrato il sindaco di Parma (Città Italiana della Cultura 2020), Federico Pizzarotti, per iniziare a concordare azioni di promozione della Certosa di San Lorenzo e dei Musei di Padula.

“La cerimonia inaugurale è stata una bellissima occasione di incontro e scambio con tanti colleghi sindaci ed amministratori in una cornice unica – hanno dichiarato il sindaco Imparato e l’assessore Chiappardo – Il 2019 sarà un anno importante per Matera e per tanti territori che presentano monumenti importanti a livello internazionale, come la Certosa di San Lorenzo, Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Come affermato dal Presidente della Repubblica Mattarella, è stato davvero un giorno di orgoglio per l’Italia che vede una delle sue eccellenze all’attenzione dell’intero Continente”.

– Chiara Di Miele –