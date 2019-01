Tragico incidente stradale a Casal Velino. Perde la vita una giovane del posto

Un incidente mortale si è verificato questa mattina alle prime luci dell’alba a Marina di Casal Velino.

La 22enne Rosita Esposito, residente a Casal Velino, ha perso improvvisamente il controllo della sua auto ed ha urtato violentemente contro il muro di cinta di un ristorante lungo la Strada Provinciale 267 che collega il bivio di Acquavella con la nota località costiera di Marina di Casal Velino.

Il forte impatto ha sbalzato fuori dall’abitacolo la giovane che ha colpito violentemente il muro presente lungo la strada.

Immediati sono stati i soccorsi dei sanitari del 118 della Misericordia di Vallo della Lucania, dei Carabinieri della Stazione di Casal Velino e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Vallo della Lucania agli ordini del Capitano Mennato Malgieri.

Purtroppo per la 22enne non c’è stato nulla da fare. Il corpo si trova presso l’obitorio dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania in attesa dell’esame autoptico da parte del medico legale.

– Maria Emilia Cobucci –