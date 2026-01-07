Marsicovetere festeggia la longevità. Filippo Marinelli e Concetta Russo spengono 100 candeline
Doppia festa per la comunità di Marsicovetere, che a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno festeggia ben 2 centenari.
A spegnere le 100 candeline, ieri, sono stati Filippo Marinelli e Concetta Russo, originaria di Marsicovetere ma emigrata a Melbourne in Australia.
Per l’occasione il nonnino neocentenario ha indossato la fascia tricolore ed ha ricevuto in dono dal sindaco Marco Zipparri il gagliardetto del Comune.
“Ai nostri due concittadini che rappresentano la storia dell’ultimo secolo l’Amministrazione comunale di Marsicovetere formula gli auguri più sinceri ed affettuosi” ha affermato il primo cittadino.