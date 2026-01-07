Materiale di risulta gettato sulla spiaggia.

E’ accaduto ad Agropoli e a rendere noto l’accaduto è il sindaco Roberto Antonio Mutalipassi.

“Condanniamo con fermezza chi, in spregio di ogni regola civile, ha abbandonato materiale di risulta sulla spiaggia della marina” ha affermato il primo cittadino.

“Invito chiunque abbia visto qualcosa – ha sottolineato – di presentare denuncia affinché il responsabile possa essere individuato e venga così chiamato a rispondere dell’illecito. Da parte nostra assicuriamo tolleranza zero verso chi non rispetta l’ambiente, in qualsiasi contesto si verifichi”.