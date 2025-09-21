A Marsico Nuovo i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti presso un immobile segnalato da una compagnia elettrica per la rilevazione di anomali consumi di corrente.

Le attività di controllo hanno permesso di scoprire che nell’abitazione di un cittadino rumeno vi fosse energia elettrica nonostante il suo contratto fosse cessato da tempo.

La verifica ha fatto scoprire che l’uomo aveva realizzato un by-pass collegandosi alla linea elettrica della vicina e arrecando a quest’ultima un danno economico. Per lui sono immediatamente scattate le manette e dopo le formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di turno, è stato rimesso in libertà.

Per l’arrestato vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.