Un altro cittadino del salernitano taglia il traguardo del secolo di vita. Si tratta di Domenico Landi che ieri ha compiuto 100 anni e ha festeggiato nella sua casa di Capaccio Capoluogo stretto nell’abbraccio di familiari e amici.

A portargli gli auguri della cittadinanza e dell’Amministrazione comunale è stato il sindaco Gaetano Paolino.

“A lui mi legano i ricordi di mio nonno Gaetano, con il quale fondò nel 1946 la Cooperativa L’Aratro. Al neo centenario gli auguri di tutta la città” ha affermato il primo cittadino.

A festeggiare il secolo di vita di Domenico Landi anche il parroco don Mimmo.