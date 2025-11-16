Dramma nella serata di ieri a Eboli, in località Santa Cecilia, dove un uomo di nazionalità straniera è stato trovato privo di vita in casa.

Si tratta di un marocchino di 35 anni, morto in seguito ad una violenta aggressione culminata con un accoltellamento.

Scattato l’allarme per la furiosa lite, quando sul posto sono giunti i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare la morte della vittima, e i Carabinieri della locale Compagnia hanno avviato le indagini del caso.

Da subito sono stati identificate le tre persone coinvolte nella furiosa lite, si tratta di tre connazionali: una donna di 34 anni, irregolare sul territorio nazionale, un uomo di 33 anni e uno di 28, uno irregolare e l’altro in attesa del permesso di soggiorno. Dopo le accurate indagini sono stati accompagnati nel carcere di Fuorni in stato di fermo di indiziato di delitto.

La salma dell’uomo è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre gli inquirenti sono al lavoro per chiarire le cause della lite che hanno portato all’efferato omicidio.