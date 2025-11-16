Giornata intensa, ieri, per i Vigili del Fuoco della provincia di Potenza impegnati in una serie di operazioni di soccorso.

Nel primo pomeriggio, durante una escursione turistica sul Monte Vulturino con circa 20 partecipanti, due persone in difficoltà sono state raggiunte e recuperate dalla squadra di Villa d’Agri ed affidate al 118.

Successivamente un uomo, rimasto infilzato mentre scavalcava una ringhiera, è stato assistito dai Vigili del Fuoco che, su richiesta dei sanitari del Pronto Soccorso dell’ospedale “San Carlo” di Potenza, hanno effettuato i tagli necessari per la rimozione delle parti metalliche.

In serata, invece, si è reso necessario l’intervento per un grave incidente tra due auto nel comune di Maschito, sulla SP10 Oraziana. Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita, altri tre invece sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118. Sul posto le squadre di Palazzo San Gervasio e Melfi, presenti anche i Carabinieri. La strada é stata completamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.

Infine, sempre in serata, i Vigili del Fuoco di Potenza sono intervenuti sulla SP 94, nel comune di Vietri di Potenza, per l’incendio di un’auto alimentata a GPL.

Il tempestivo intervento ha evitato il coinvolgimento di altri veicoli presenti nelle immediate vicinanze. Sul posto presenti anche i Carabinieri.