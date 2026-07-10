Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio e di contrasto ai fenomeni che ledono il decoro urbano e la vivibilità dei cittadini da parte della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, guidata dal Maggiore Antonio Rinaldi.

Ieri sera, durante un servizio di controllo in località Laura gli agenti hanno rilevato la presenza di un 47enne marocchino senza fissa dimora. L’uomo si trovava in uno stato di manifesta ubriachezza davanti alle attività commerciali della zona, si esprimeva con linguaggio impastato, sconnesso e aveva comportamenti molesti e aggressivi.

Dopo gli accertamenti è emerso un quadro di spiccata pericolosità sociale e di reiterata irregolarità sul territorio nazionale.

Il 47enne, infatti, risulta già colpito in passato da diversi provvedimenti di Daspo Urbano emessi dalla Polizia Municipale di Capaccio Paestum. A suo carico, inoltre, pende un ordine di espulsione dal territorio italiano emesso dalla Questura di Salerno circa un mese fa sempre dopo interventi della Polizia Locale a cui non è stata data esecuzione per mancanza di disponibilità nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio.

Gli agenti sono intervenuti con tempestività e risolutezza, procedendo alla sanzione amministrativa con verbale di accertamento per ubriachezza manifesta. Al 47enne è stato contestato un nuovo ordine di allontanamento immediato.

L’operazione si inserisce nel più ampio quadro di monitoraggio e prevenzione fortemente voluto dal Comando della Polizia Municipale, volto a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto della legalità, contrastando con fermezza la presenza di soggetti irregolari e recidivi che minano la tranquillità di residenti, commercianti e turisti.