Importante svolta sul fronte della viabilità nel Cilento e nel Golfo di Policastro. Il Gruppo Consiliare “Liberi di Scegliere” di San Giovanni a Piro e il Gruppo Territoriale M5S di Vallo della Lucania hanno interpellato la Struttura Territoriale Campania di Anas che ha formalmente risposto alle istanze trasmettendo i dettagli operativi e documentali relativi ai principali cantieri stradali del comprensorio.

Il Responsabile Struttura Territoriale Barbara Di Franco e il Responsabile Area Gestione Rete Enrico Atzeni hanno messo nero su bianco i provvedimenti per la mitigazione dei flussi veicolari.

Il monitoraggio attento ha permesso di ottenere la tavola ufficiale del cronoprogramma dei lavori straordinari sul Viadotto Santo Lia II (km 12+750) sulla Bussentina a Caselle in Pittari. Attualmente sono in corso le attività di messa in produzione dell’impalcato metallico in acciaio corten. Le successive fasi operative (assemblaggio, varo, getto della soletta e pavimentazione) si svilupperanno secondo scadenze precise, con la previsione di ultimazione dei lavori e apertura totale al traffico della sede stradale entro la fine dell’anno corrente.

Per limitare i disagi estivi Anas ha confermato il presidio straordinario dei movieri in tutte le fasce orarie di picco per tutti i fine settimana di luglio e agosto (dal venerdì sera alla domenica), con massima attenzione per i giorni caldi del 14, 15 e 16 agosto.

Inoltre, per il Viadotto Soranna sulla SS18 a Ispani conferma la riapertura a doppio senso di marcia in modalità cantiere entro la seconda decade di luglio, posticipando a fine settembre il ripristino del senso unico alternato e l’ultimazione dei lavori.