Dopo gli allenamenti nazionali riservati alle allieve Gold A5 che si sono svolti a Piancavallo dal 2 al 5 luglio, a cui Filomena Marmo della società Danza e Ginnastica Kodokan era stata convocata dalla Federazione, la giovane valdianese si è dovuta spostare direttamente a Settimo Torinese dove l’attendeva l’ultimo allenamento previsto dal 5 all’8 luglio per il lavoro della squadretta.

Su 30 ginnaste provenienti da tutta Italia, nate negli anni 2012 e 2013 e sottoposte ad un’attenta valutazione, sono state selezionate le prime dieci e Filomena è tra le prescelte.

La ginnasta è stata convocata dal 13 al 26 luglio a Roma per gli allenamenti del lavoro di squadra che andranno a decretare la squadretta junior che parteciperà agli Europei e ai Mondiali nel 2027.

“Fantastico traguardo storico sia per la nostra società che per tutto il movimento campano: unica ginnasta del Sud Italia fra la rosa delle ginnaste selezionate – ha dichiarato la responsabile Rosaria Bruno -. Tutta la grande famiglia Kodokan è emozionata! La società è fiera e orgogliosa della loro beniamina, la nostra Filomena merita questo traguardo, si è sempre impegnata al massimo con costanza e determinazione. Il ringraziamento va a tutti coloro che contribuiscono giorno dopo giorno alla sua formazione e crescita continua”.

Intanto a Pistoia, capitale europea della ginnastica in questi giorni, che vede circa 6.000 partecipanti di tutta Europa, le agoniste della Kodokan Vincenza Marmo, Sara Trotta, Ludovica Lagreca, Laura Barone, Michela Izzo, Grazia Reina, Beatrice Pascucci, Valentina Marino, Denise Di Sarli, Greta Pellegrino e Greta Citera saranno impegnate domani, sabato 11 luglio, dopo la prova pedana di oggi, nell’European Gym For Life Challenger, gara di coreografia di ginnastica e nei giorni a seguire con il Gruppo Campania con l’Eurogym.

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