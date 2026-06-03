Tensione ieri in Piazza della Repubblica a Battipaglia.

Una lite tra due stranieri è degenerata in violenza tanto da richiedere l’intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Battipaglia, diretti dal Maggiore Donato Recchia.

All’arrivo dei militari i due si sono dileguati e sono stati avviati gli accertamenti. I carabinieri sono riusciti ad individuare uno dei convolti.

L’uomo, dopo la perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello. L’arma è stata sequestrata e lo straniero è stato denunciato.