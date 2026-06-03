Anziana salvata dal fratello a Pontecagnano Faiano.

L’uomo, non avendo notizie della sorella 80enne da due giorni e senza ricevere risposta al telefono, ha allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e un’ambulanza della Pubblica Assistenza Vopi. La donna è stata trovata riversa sul pavimento nella sua abitazione in via Carso, colpita da un problema neurologico che le impediva di aprire la porta.

I Vigili del Fuoco hanno forzato l’ingresso e i volontari hanno prestato i primi soccorsi e trasportato l’anziana all’ospedale “Ruggi” di Salerno per gli accertamenti del caso.