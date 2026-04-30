In vista delle festività del primo maggio, il Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, secondo specifiche linee di indirizzo espresse dal Prefetto di Salerno Francesco Esposito, ha programmato controlli straordinari in tutta la provincia.

Durantem la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica si è stabilito l’obiettivo di garantire massimi livelli di sicurezza e prevenire episodi di illegalità, in particolare, reati predatori, nonché legati alla guida in stato di ebrezza e all’uso di sostanze stupefacenti.

Si prevede il rafforzamento delle pattuglie nel capoluogo e nei principali centri della provincia nonché lungo le principali arterie stradali ad alta affluenza turistica, con il supporto aereo del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano, che sorvolerà le aree urbane e le zone di maggiore afflusso, consentendo alle pattuglie a terra interventi più tempestivi e un controllo più capillare dei punti critici del territorio.

L’obiettivo è garantire un primo maggio sicuro per tutti i cittadini, tutelando sicurezza e ordine pubblico.