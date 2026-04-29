Allo Sporting Sala Consilina non basta la rete del vantaggio di Diaz, il quale poi al termine nello score dei marcatori figura con una doppietta, per uscire indenne dalla trasferta sul campo del Mantova, sicuramente più motivata rispetto al team gialloverde dei cugini Antonio e Giuseppe Detta, in quanto a caccia di punti per evitare la retrocessione diretta.

E al suono del sirena quest’aspetto ha finito per pesare sull’esito del match. I virgiliani del tecnico Milella hanno centrato l’intera posta, ma la salvezza sarà decisa solo nell’ultima giornata legata ai risultati delle dirette antagoniste. Invece per i Draghi salesi il sesto posto non può essere modificato.

La gara ha visto i Draghi tenere il possesso del gioco e dopo 8’50” con Diaz è arrivata la meritata rete dl vantaggio: angolo di Vidal, tiro di Fatiguso e Diaz sotto porta ha trovato il tocco vincente. Il Mantova ha provato a reagire ma la contesa appariva in controllo di Igor e soci, almeno fino al 14’25” quando Fiuza (ancora una prestazione da dimenticare per il portiere salese) commette un fallo in area ai danni di Caique e il penalty viene trasformato da Cabeca che firma l’1-1 e con questo risultato le squadre vanno all’intervallo.

Nella ripresa al Mantova bastano 46 secondi per mettere il muso avanti, da un angolo Taurisano piazza il piatto vincente che beffa Fiuza. L’estremo salese poi incappa in un grossolano infortunio dopo un paio di minuti e da un tiro innocuo di Mascherona finisce per farsi passare la sfera sotto le mani. Una rete che consente ai padroni di casa di portarsi sul 3-1.

Lo Sporting Sala Consilina scosso prova la reazione e con Diaz, ottimamente servito da Carlos Delmestre, accorcia le distanze ma il Mantova dopo metà tempo con una bella combinazione sorprende la retroguardia dei draghi e con Laleco trova il nuovo allungo che vale il 4-2.

Arillo prova scuotere i suoi e con un bel piatto supera Tondi, alimentando le chance dei gialloverdi che a dire il vero ci provano fino alla fine per evitare la sconfitta, ma l’estremo di casa e l’imprecisione nel tiro consegnano i tre punti ai lombardi che si giocheranno tutto negli ultimi 40’ nello scontro diretto sul campo dei pugliesi del Capurso, mentre lo Sporting Sala Consilina chiuderà la regular season in casa al Pala San Rufo sabato 2 maggio alle ore 18 con i campioni d’Italia della Meta Catania.