Prosegue senza sosta l’azione di controllo per garantire la sicurezza e il decoro sul territorio di Eboli.

Nelle ultime ore un’operazione congiunta ad alto impatto ha visto impegnati gli agenti della Polizia Municipale, agli ordini del Comandante De Sanctis, e i Carabinieri della Compagnia della locale Compagnia, diretti dal Capitano Greta Gentili, con il supporto del Maresciallo Basilisco.

L’intervento si è concentrato con particolare vigore sulla fascia costiera di Marina di Eboli e nelle zone periferiche, aree sensibili monitorate costantemente per contrastare fenomeni di degrado e illegalità.

Durante i controlli anti prostituzione e contro l’immigrazione clandestina le Forze dell’Ordine hanno intercettato due donne, di nazionalità nigeriana e bulgara, dedite alla prostituzione. Nei loro confronti è stato immediatamente applicato il Daspo urbano e sono state accompagnate presso la Questura per le procedure di allontanamento.

Sul fronte del contrasto al traffico di stupefacenti, la pressione dei controlli ha messo in fuga alcuni pusher dediti allo spaccio nelle zone rurali. Sul posto sono stati trovati e sequestrati bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

I controlli si sono concentrati anche nel centro urbano con squadre che si sono dedicate alla viabilità, con un’attenzione particolare all’uso indisciplinato di bici elettriche e monopattini, al fine di tutelare l’incolumità dei pedoni e il rispetto del Codice della Strada.

Come spiegato dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Conte il pugno duro vuole essere una risposta concreta alle richieste di sicurezza dei cittadini.