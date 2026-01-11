Albero cade su un’auto in transito sulla Statale Cilentana ad Agropoli
Paura questa mattina per un automobilista sulla Statale Cilentana ad Agropoli. Mentre era in viaggio sulla sua Jeep Renegade tra gli svincoli Sud e Nord un albero si è abbattuto sul veicolo danneggiandolo.
La pianta sarà caduta con molta probabilità in seguito alle folate di vento delle scorse ore caratterizzate da maltempo su tutto il salernitano.
L’automobilista per fortuna è rimasto illeso ma sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Agropoli, i Carabinieri e le squadre Anas.
L’auto è stata recuperata dal Soccorso Stradale Rega.