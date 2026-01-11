Paura questa mattina per un automobilista sulla Statale Cilentana ad Agropoli. Mentre era in viaggio sulla sua Jeep Renegade tra gli svincoli Sud e Nord un albero si è abbattuto sul veicolo danneggiandolo.

La pianta sarà caduta con molta probabilità in seguito alle folate di vento delle scorse ore caratterizzate da maltempo su tutto il salernitano.

L’automobilista per fortuna è rimasto illeso ma sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Agropoli, i Carabinieri e le squadre Anas.

L’auto è stata recuperata dal Soccorso Stradale Rega.