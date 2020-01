Da oltre due anni è in corso una corrispondenza univoca tra la Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori e il Consorzio Sociale di Zona del Vallo di Diano, la Cooperativa a cui è appaltato il servizio di gestione degli Asili nido e dei Micronidi ed il Comune di Sala Consilina, capofila.

Il sindacato, in rappresentanza delle operatrici che prestano servizio presso le strutture dell’infanzia dei comuni del Vallo di Diano, ha inoltrato agli organi competenti numerose richieste di incontro in merito alla mancata retribuzione del mese di dicembre 2019, alle ferie non pagate e alla scarsa chiarezza di competenza tra coordinatrice e operatrici.

Inoltre si lamenta una discrepanza tra le indicazioni lavorative date dal Piano Sociale e quelle della Cooperativa vincitrice dell’appalto.

“Non è chiaro il motivo per il quale il Piano sociale ha confermato l’appalto alla Cooperativa di cui avevamo già esposto le mancanze sia organizzative che retributive – dichiarano dal sindacato CONFIAL– Alle operatrici non è riconosciuto il pagamento delle ferie e non sono valorizzate per il lavoro che svolgono. Parliamo di servizi sociali, di prestazioni per i bambini che dovrebbero essere al centro delle azioni amministrative”.

Il sindacato reclama poi la scarsa omogeneità nella gestione del servizio nei vari comuni del comprensorio e la noncuranza degli organi competenti alla richiesta di un confronto.

A fronte di una situazione così ombrosa alcune lavoratrici stanno agendo per vie legali affinché vengano riconosciuti i propri diritti.

– Ornella Bonomo –