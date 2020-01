“Solidarietà Nazionale Salerno” organizza per sabato 1° febbraio, a Policastro Bussentino, una raccolta alimentare per le famiglie italiane in difficoltà.

La raccolta, accompagnata dall’#NessunoRestiSolo, si terrà presso il Supermercato Sigma in località Parco degli ulivi.

L’appuntamento è dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

– Paola Federico-