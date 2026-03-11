Braccialetto elettronico e allontanamento dalla casa familiare per un 38enne di Polla.

Il provvedimento è scaturito in seguito alla procedura per il reato di maltrattamenti in famiglia che ha fatto scattare il cosiddetto “codice rosso”. Infatti, la compagna dell’uomo ha denunciato ai Carabinieri reiterati atteggiamenti di violenza nei suoi confronti.

Quest’ultima è ospitata con i suoi due bambini, di cui uno avuto da una precedente relazione, in una struttura protetta.

Il 38enne, dunque, in seguito al provvedimento emesso dal Tribunale di Lagonegro dovrà lasciare la casa familiare e non potrà avvicinarsi alla donna e ai bambini per più di un chilometro. L’indagato è difeso dall’avvocato Stefano Soriano, il quale presenterà un’istanza di riesame.