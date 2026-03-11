Judo. New Kodokan di San Pietro al Tanagro eccelle nel Trofeo Italia ESB classe Under 14
Fine settimana proficuo per la New Kodokan di San Pietro al Tanagro a Reggio Calabria in occasione della tappa del Trofeo Italia ESB classe Under 14, che ha visto la partecipazione di numerosi giovani judoka provenienti da tutta Italia.
Splendida prestazione di Nazar Parasyuk di Atena Lucana nella categoria 66 kg in cui conquista la medaglia d’argento. Dopo tre eccellenti vittorie per Ippon ha perso la finale ai punti.
Nazar, numero 2 della ranking italiana, in finale si è scontrato con il numero 1 rimandando l’appuntamento con la rivincita alla prossima tappa di aprile.
Buone le prove, pur prive di medaglie, di Gerardo Cafaro di Pertosa e Aurora Leone di San Pietro al Tanagro.
Soddisfatto per i brillanti risultati il Maestro Pietro Amendola, guida attenta e presente nel corso delle prestazioni degli atleti Kodokan.