Polla: da Assigreco fino a 2279 euro di IRPEF in meno sulla previdenza complementare ogni anno
Con Assigreco – Agenzia Unipol di Polla fino a 2279 euro di IRPEF in meno sulla previdenza complementare ogni anno.
Per un futuro più solido e tranquillo si può scegliere di integrare l’importo della futura pensione scegliendo tra le soluzioni di previdenza complementare, inclusi Piani Individuali Pensionistici e fondi pensione aperti. Le polizze permettono la deducibilità fiscale e la personalizzazione del profilo di rischio.
A partire da quest’anno sarà possibile dedurre fino a 5300 euro all’anno di contributi versati in un Fondo Pensione.
I contributi sono deducibili sul reddito imponibile IRPEF in base agli scaglioni di aliquota:
- Aliquota 23% – circa 1219 euro
- Aliquota 33% – circa 1749 euro
- Aliquota 43% – circa 2279 euro
Si tratta di una deduzione fiscale prevista dal Decreto legislativo 252/2005 (articolo 8) aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026.
Con Assigreco si può costruire un capitale previdenziale futuro beneficiando di sgravi fiscali immediati. L’agenzia è disponibile per una consulenza finalizzata al calcolo del risparmio fiscale annuo e del gap pensionistico prospettico.
Assigreco ti aspetta a Polla in via Luigi Pica 1 (palazzo Ritorto). Per maggiori informazioni rivolgersi al numero 0975-390019.
