Per un futuro più solido e tranquillo si può scegliere di integrare l’importo della futura pensione scegliendo tra le soluzioni di previdenza complementare, inclusi Piani Individuali Pensionistici e fondi pensione aperti. Le polizze permettono la deducibilità fiscale e la personalizzazione del profilo di rischio.

A partire da quest’anno sarà possibile dedurre fino a 5300 euro all’anno di contributi versati in un Fondo Pensione.

I contributi sono deducibili sul reddito imponibile IRPEF in base agli scaglioni di aliquota:

Aliquota 23% – circa 1219 euro

Aliquota 33% – circa 1749 euro

Aliquota 43% – circa 2279 euro

Si tratta di una deduzione fiscale prevista dal Decreto legislativo 252/2005 (articolo 8) aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026.

