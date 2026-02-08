Maltempo. Un fulmine provoca il crollo di parte della cupola nella Chiesa Madre a Moliterno
Il maltempo delle ultime ore crea disagi anche in provincia di Potenza dove stanotte sono stati registrati ingenti danni alla Chiesa Madre di Moliterno.
Un fulmine avrebbe causato il crollo di parte della cupola della chiesa.
Sul posto i Vigili del Fuoco e il sindaco Antonio Rubino per un primo sopralluogo.
La Parrocchia di Moliterno ha comunicato lo stop della Santa Messa di questa mattina per la necessaria e immediata messa in sicurezza.